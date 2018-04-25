В Совфеде напомнили Западу, кто выгнал террористов из Сирии

Сенатор Владимир Джабаров напомнил странам «Большой семерки», что именно Россия способствовала изгнанию террористов из Сирии. Так он ответил на заявление представителей G7 по поводу действий российской стороны в этой стране.
Страны «Большой семерки» назвали действия РФ в Сирии «дестабилизирующими», сообщает «Подмосковье сегодня». По мнению Джабарова, серьезно относиться к таким словам не стоит. «Я бы посмотрел, где были представители „Большой семерки“, когда Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) распространилось на две страны: Ирак и Сирию», — сказал сенатор.
Джабаров также сделал акцент на роли России в урегулировании конфликта в Сирии. «Именно благодаря вмешательству России, помощи, которая оказана законному правительству Сирии, нам удалось уничтожить ИГИЛ, и сейчас боремся с остатками террористических банд», — заключил он.