Яму на детской площадке огородили
На территории игровой площадки в детском саду Кирова неожиданно произошел обвал грунта. В провал под землю рухнул двухлетний воспитанник садика.
На место происшествия быстро приехали сотрудники Росгвардии, которые вытащили мальчика из ямы. Ребенок был без сознания, его срочно отвезли в больницу, в отделение травматологии. Что стало причиной обрушения —неизвестно. Как мальчик упал в яму, никто не заметил. Отсутствие ребенка обнаружилось в конце прогулки при пересчете детей — одного не хватало, сообщает Life.ru. Следственное управления СКР по Кировской области начало проверку.