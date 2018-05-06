{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
14:00  06 мая 2018 0

Провал Навального, шашлычный налог, кладбище невест на Урале. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

День города Курган, единая россия, шашлыки
Из-за любителей шашлыков в России появится новый налогФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Добрый день! Главное к этому часу:

Митинги, организованные сторонниками политика Алексея Навального 5 мая, оказались громкими и провальными одновременно. Читайте, что ждет его движение и зачем провокации нужны Навальному.

Правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым завтра уйдет в отставку. Мы собрали все крылатые фразы и неоднозначные предложения, которыми запомнился премьер Медведев за шесть лет.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева хочет отказаться от российского гражданства и уехать из страны. Ради спорта и карьеры она даже ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

В России введут налог на одноразовую посуду. Авторы проекта считают, что сбор поможет справиться с тоннами мусора, который оставляют любители шашлыков.

В двух торговых центрах Ноябрьска практически одновременно возник пожар. В МЧС заявили о возможном поджоге.

В Чехии вышла книга про массовое захоронение секс-рабынь на Урале. История про «кладбище невест» основана на реальных убийствах девушек и молодых женщин в начале двухтысячных годов.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров