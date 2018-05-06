14:00 06 мая 2018 0

Из-за любителей шашлыков в России появится новый налог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Добрый день! Главное к этому часу:

Митинги, организованные сторонниками политика Алексея Навального 5 мая, оказались громкими и провальными одновременно. Читайте, что ждет его движение и зачем провокации нужны Навальному.

Правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым завтра уйдет в отставку. Мы собрали все крылатые фразы и неоднозначные предложения, которыми запомнился премьер Медведев за шесть лет.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева хочет отказаться от российского гражданства и уехать из страны. Ради спорта и карьеры она даже ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

В России введут налог на одноразовую посуду. Авторы проекта считают, что сбор поможет справиться с тоннами мусора, который оставляют любители шашлыков.

В двух торговых центрах Ноябрьска практически одновременно возник пожар. В МЧС заявили о возможном поджоге.

В Чехии вышла книга про массовое захоронение секс-рабынь на Урале. История про «кладбище невест» основана на реальных убийствах девушек и молодых женщин в начале двухтысячных годов.