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09 мая 2018
Главные новости Москвы
21:47  09 мая 2018 0

Загитова резко отреагировала на вопрос о Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка не знает истинных причин конфликта фигуристки и тренераФОТО: Wikipedia
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, отказалась комментировать уход двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой из группы тренера Этери Тутберидзе. Слова спортсменки приводит «Первый канал».

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация», — заявила Загитова. Фигуристка также отметила, что не разговаривала с Медведевой о причинах разрыва с Тутберидзе.

Напомним, что обладательница двух серебряных медалей Олимпиады в Пхенчхане приняла решение об отъезде в Северную Америку ради работы с канадским тренером Брайаном Орсером. При этом Медведева опровергла слухи об отказе от российского гражданства. «URA.RU» в беседе с экспертами разбиралось в причинах конфликта фигуристки и ее тренера Этери Тутберидзе. По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, Медведева не смогла простить своей наставнице наплевательского отношения к ее выступлениям в Южной Корее.

Виктор Жуков
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