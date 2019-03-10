Британский историк обвинил Сталина в спасении Гитлера

Историк считает, что Гитлер мог спокойно жить в СССР фото: wikipedia.org

Британский историк и журналист Гай Уолтерс обвинил секретаря ЦК СССР Иосифа Сталина в спасении лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера после Второй мировой войны. По мнению эксперта, Сталин инсценировал смерть главы нацистского государства и укрыл его вместе с его супругой Евой Браун.

«Сталин стремился сеять раздоры на Западе, предполагая, что британцы или американцы укрывают Гитлера, но при этом укрывал его сам», — цитирует историка издание The Mail on Sunday. Уолтерс предположил, что поддельные обгоревшие останки Гитлера и Браун незамедлительно попали в руки советских властей, которые позже создавали ложные новости о побеге лидера Третьего рейха на Запад. Спецслужбы США и стран Европы вплоть до настоящего времени прорабатывали все варианты побега в страны Североатлантического альянса, однако они не смогли найти никаких доказательств этого.

Ранее другой историк Томас Лундмарк рассекретил тайны интимной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун, напоминает агентство Nation News. Лундмарк, работающий над биографией Евы Браун, указал, что у нее было врожденное заболевание — синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. У женщин с такой патологией репродуктивная система развивается не до конца или же вовсе отсутствует, поэтому, по словам исследователя, вероятность ее близости с Гитлером исключается.