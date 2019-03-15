Задержанный за взятку депутат Государственной думы от «Справедливой России» Вадим Белоусов не считает себя виновным. Об этом он сообщил во время перерыва судебного заседания, передает корреспондент «URA.RU».
«Я считаю, что я прав. Если бы я хотел, я всегда мог бы уехать, сбежать. Я здесь. В отличие от тех, кто меня обвинил и сбежал за границу», — сообщил Белоусов. На вопрос про многомиллионную взятку он сказал: «У следователя спросите. Я не знаю».
Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит судебное заседание об избрании меры пресечения для 58-летнего Вадима Белоусова. Его вызвали в уральскую столицу на допрос к следователю, а по прибытии задержали и доставили в суд.
Ранее «URA.RU» сообщало, что, по версии следствия, Белоусов получил взятку 3.5 млрд рублей. 6 декабря 2018 года был он был лишен неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.