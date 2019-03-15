Белоусов во время перерыва вышел поговорить с журналистами ФОТО: Анна Майорова, «URA.RU»

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Задержанный за взятку депутат Государственной думы от «Справедливой России» Вадим Белоусов не считает себя виновным. Об этом он сообщил во время перерыва судебного заседания, передает корреспондент «URA.RU».

«Я считаю, что я прав. Если бы я хотел, я всегда мог бы уехать, сбежать. Я здесь. В отличие от тех, кто меня обвинил и сбежал за границу», — сообщил Белоусов. На вопрос про многомиллионную взятку он сказал: «У следователя спросите. Я не знаю».

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит судебное заседание об избрании меры пресечения для 58-летнего Вадима Белоусова. Его вызвали в уральскую столицу на допрос к следователю, а по прибытии задержали и доставили в суд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по версии следствия, Белоусов получил взятку 3.5 млрд рублей. 6 декабря 2018 года был он был лишен неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.