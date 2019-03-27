Сенаторы одобрили закон об особом наказании для криминальных авторитетов

Совет Федерации одобрил законопроект президента России Владимира Путина об особо строгом наказании для для криминальных авторитетов. В документе отдельно вводятся санкции за «звание» лидера преступного мира.
«Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 210.1 „Занятие высшего положения в преступной иерархии“», — сообщает RNS. Документ предусматривает для «воров в законе» наказание в видео тюремного срока длительностью от 8 до 15 лет и штрафа в пять миллионов рублей. Закон также предусматривает лишение в пользу государства зарплаты или много дохода осужденного за период до пяти лет.
Отдельной частью статьи является раздел об участии в организованных преступных группировках. За будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом до миллиона рублей. Если суд докажет, что обвиняемый руководил или курировал действия ОПГ, штраф возрастает до пяти миллионов.
Путин, напомним, предложил данный законопроект в середине февраля. В уже в середине марта Госдума приняла документ в третьем чтении. Однако представители криминального мира уже начали продумывать пути обхода закона. В частности, авторитеты изменили свой язык.