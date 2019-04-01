Бузовой стало плохо после концерта

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах. Со сцены ее под руки уводили ассистенты, сообщили очевидцы.
«Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, как-то резко побледнела», — цитирует очевидцев издание «Комсомольская правда».
В итоге певица не смогла попрощаться со слушателями, уточняет телеканал 360. Как сообщает агентство Nation News, до выступления в Мытищах Бузова в тот же день давала концерт в Подольске.
Ранее артистка после турне по Уралу призналась, что она сильно устает. «Минус три килограмма и сердце, наполненное счастьем и вашей любовью! Ночи без сна, сложные переезды, но мы это сделали», — писала Бузова поклонникам.