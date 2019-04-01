Бузовой стало плохо после концерта

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 12:17
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Бузовой стало плохо после второго концерта за деньФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах. Со сцены ее под руки уводили ассистенты, сообщили очевидцы.

«Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, как-то резко побледнела», — цитирует очевидцев издание «Комсомольская правда».

В итоге певица не смогла попрощаться со слушателями, уточняет телеканал 360. Как сообщает агентство Nation News, до выступления в Мытищах Бузова в тот же день давала концерт в Подольске.

Ранее артистка после турне по Уралу призналась, что она сильно устает. «Минус три килограмма и сердце, наполненное счастьем и вашей любовью! Ночи без сна, сложные переезды, но мы это сделали», — писала Бузова поклонникам.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...