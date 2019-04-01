СМИ узнали, что глава МВД Ингушетии подал в отставку после митингов

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку на фоне протестов столице республики городе Магас. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе», — цитирует агентство собеседника. Официально эта информация не подтверждена, на сайте МВД Ингушетии Кава по-прежнему обозначен как министр внутренних дел республики.
В самом региональном МВД отказались комментировать поступившую информацию. «Без комментариев», — ответили в пресс-службе ведомства корреспонденту «URA.RU».
В столице Ингушетии Магасе 26 марта прошла акция протеста против принятия поправок в закон о референдуме, которые, в частности, отменяют необходимость выносить на обсуждение любые изменения границ республики. Участники протеста связывают внесение правок в законодательство с переделом чечено-ингушской границы. Напомним, в сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров подписали договор о взаимном обмене землями.
Митингующие также требовали распустить Народное собрание Ингушетии и добивались отставки главы республики. Постепенно акция переросла из согласованной в несогласованную, начались столкновения между митингующими и Росгвардией. Местный батальон ППС вмешался в конфликт, а позднее был расформирован, 17 человек были уволены.
Дмитрий Кава занимал пост министра внутренних дел Республики Ингушетия с мая 2017 года. В конце марта он ушел в отпуск, который, по версии региональных СМИ, был связан с предстоящей отставкой.