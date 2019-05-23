Исследование выявило дефицит бесплатных кружков для детей

Большинство кружков и секций для детей в России платные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доля бесплатных кружков и секций для детей в России составляет 36%, платных — 62%. Это следует из результатов исследования, которое провел «Общероссийский народный фронт».

Среднемесячный тариф на один кружок составляет порядка 3462 рублей, однако большинство детей все же посещают платные занятия. «Бесплатные кружки и секции посещает лишь каждый пятый ребенок (21%), тогда как на оплачиваемые занятия ходят 41% школьников», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. При этом, как отмечает издание, опрошенные общественниками родители жалуются на отсутствие денег на внеурочные занятия для ребенка, но все же находят на это средства.

Выбор в пользу платных услуг родители объясняют отсутствием поблизости других кружков, а также неинтересной программой в бесплатных секциях. Наиболее проблемными территориями в этом плане являются сельские местности. Там больше трети детей не посещают ничего, кроме школы.

В ОНФ надеются, что ситуация изменится после реализации нацпроекта «Образование». Его программа предусматривает создание 900 тысяч новых мест в сфере дополнительного образования. 150 тысяч из них должны быть созданы уже в 2019 году. Что касается повышения доступности секций, общественники предложили ввести в обиход специальные сертификаты, средства с которых можно будет потратить только на дополнительное образование. Также в ОНФ считают нужным выделение бесплатных мест в кружках для малоимущих и многодетных семей.