Врачи вызвали истекавшей кровью пациентке такси вместо скорой помощи

В Подмосковье врачи одной из частных клиник отправили истекавшую кровью пациентку в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать ей карету скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
По данным ведомства, пострадавшая обратилась в клинику ООО «Институт здоровья», чтобы обследоваться перед процедурой искусственного оплодотворения. «В ходе гистероскопии произошел разрыв стенки матки, и открылось внутрибрюшное кровотечение» — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Персонал клиники решил госпитализировать пациентку только спустя два часа после окончания процедуры. При этом вместо скорой помощи ей вызвали такси и отправили ее без сопровождения медика.
Согласно российскому законодательству, транспортировка больных в тяжелом состоянии должна проводится бригадой скорой помощи. По данному факту специалисты провели проверку. Ее материалы отправлены в МВД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности). Максимальная санкция по этой статье — один год лишения свободы.