05 августа 2019

Число пострадавших при взрывах на военных складах в Ачинске увеличилось

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, 03, скорая помощь
Четверо пострадавших госпитализированы после взрывов на военных складахФото: depositphotos.com

В результате после пожара и взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска пострадали 10 человек. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Красноярского края.

«Госпитализированы 4 человека, имеется информация, что один из пострадавших с помощью санавиации направлен в Красноярск. Еще 6 проходят амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ведомства.

Пожар на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам начался около 13:00 по Москве 5 августа. Осколки разлетались в радиусе 15 километров, в связи с чем местные власти решили ввести режим ЧС и эвакуировать жителей ближайших поселков. По последним данным, порядка 4-х тысяч жителей эвакуированы в Красноярск. На момент публикации материала взрывы затихли.

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