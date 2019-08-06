Число пострадавших при взрывах на военных складах в Ачинске увеличилось

В результате после пожара и взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска пострадали 10 человек. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Красноярского края.
«Госпитализированы 4 человека, имеется информация, что один из пострадавших с помощью санавиации направлен в Красноярск. Еще 6 проходят амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ведомства.
Пожар на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам начался около 13:00 по Москве 5 августа. Осколки разлетались в радиусе 15 километров, в связи с чем местные власти решили ввести режим ЧС и эвакуировать жителей ближайших поселков. По последним данным, порядка 4-х тысяч жителей эвакуированы в Красноярск. На момент публикации материала взрывы затихли.