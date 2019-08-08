Доля пенсионеров в России оказалась рекордной за 18 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тополиный пух в Екатеринбурге, пенсионер, дедушка, рисование, художник
Доля россиян, получающих страховую пенсию, достигла 23,4%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

В России в 2018 году зафиксировали максимальную долю граждан, получающих страховые пенсии. Последний раз такой показатель наблюдали в 2001 году. Об этом следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

«Доля получающего страховые пенсии населения России в 2018 году составила 23,4%, что на 0,4 п. п. больше по сравнению с 2017 годом» — пишет RNS. На сайте Пенсионного фонда России указано, что право на такие выплаты получают граждане, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды и потерявшие кормильца семьи.

Право на досрочную страховую пенсию имеют россияне, которые трудились в особых сферах, в том числе те, кто работал в летном составе гражданской авиации, машинисты, пожарные, педагоги, шахтеры и многие другие. Также досрочно получить выплаты могут инвалиды, их опекуны и матери трех и более детей.

Ранее пенсионный возраст в России повысили с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно повышаться в течение 10 лет до 2028 года.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...