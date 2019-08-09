Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

Раздел новостей в Facebook появится уже осенью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Социальная сеть Facebook предложила нескольким американским изданиям лицензировать размещение их материалов на своей платформе. Как сообщает The Wall Street Journal, это может обойтись в три миллиона долларов.

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Соглашение соцсети рассчитано на три года.

Соответствующее предложение получили Dow Jones (издателем является The Wall Street Journal), The Washington Post и Bloomberg. В соцсети СМИ получат возможность размещать непосредственно сами материалы либо заголовки с ссылками на сайт издания.

Новый раздел Facebook планирует запустить уже осенью. Согласились ли СМИ на оформление лицензии, на данный момент неизвестно.

Ранее Федерaльнaя комиссия по торговле США заключила соглашение с Facebook, согласно которому соцсеть обязана выплатить порядка трех миллиардов рублей за утечку данных. Также против компании планируют ввести некоторые ограничения, передает «Национальная служба новостей».