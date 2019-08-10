В России запатентовали «спутник-самоубийцу»

Новый российский спутник поможет избавиться от мусора в космосе Фото: nightrider

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Об этом сказано в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Команда на самоуничтожение будет передаваться с Земли по завершении эксплуатации спутника», — написано в патенте. Также режим «самоубийства» будет срабатывать, если космический аппарат выйдет из строя.

В «Роскосмосе» полагают, что спутник «испарится» под действием факторов космического пространства, главным образом нагрева. Планируется, что их будут изготавливать специально из таких материалов, которые обладают свойством сублимации — перехода вещества из кристаллического состояния в газообразное без плавления. При запуске аппарат будут покрывать специальной защитной пленкой и уже в космосе снимать ее для самоуничтожения.

Заявка на патент была отправлена еще в 2017 году, однако госкорпорация получила его только в июне 2019 года, отмечает телеканал 360. Главная цель «Роскосмоса» — избавиться от мусора, который засоряет околоземную орбиту. По данным ученых, если не решить эту проблему сейчас, то через 100-200 лет пространство вокруг Земли превратится в свалку.