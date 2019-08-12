Россияне стали тратить меньше денег при походах в магазин

Средний чек российских покупателей при походе в магазин сократился по итогам июля. Как следует из данных, опубликованных исследовательским холдингом «Ромир», на Урале показатель достиг 559 рублей, что говорит о снижении чека на 3,1%.
По России средний чек в среднем стал меньше на 10 рублей. Это говорит о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании. «Показатель достиг минимальных значений с августа прошлого года, когда средний чек составлял 537 рублей», — приводит данные исследования «Газета Кемерова».
Эксперты связывают происходящее с сезонным фактором. В конце лета падают цены на овощи и фрукты, кроме того люди собираются урожай на садовых и приусадебных участках и в личных хозяйствах.
Ранее Союз производителей России рекомендовал стимулировать сельхозпроизводство на приусадебных участках. Эта мера в числе прочих должна помочь малообеспеченным слоям населения, напоминает «Национальная служба новостей».