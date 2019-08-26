Путин определился с кандидатами на пост главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Ингушетии фамилии трех кандидатов на должность главы региона. В их число попал и действующий врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
«Внесены кандидатуры Калиматова, депутата думы Назрани Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО „Вымпел-Коммуникации“ Магомеда Зурабова», — отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ингушского парламента. Именно парламент в сентябре и изберет нового руководителя региона, прямых губернаторских выборов в республике не проводится.
Предыдущий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку 24 июня. Свое решение он объяснил отсутствием единства среди народа республики. Евкуров возглавлял регион с 2008 года. Он был переизбран главой Ингушетии год назад, срок его полномочий истекал только в 2023 году. 26 июня президент Путин принял отставку Евкурова и назначил исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова, бывшего прокурора Ингушетии.