На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об определении понятия «коррупционное правонарушение». Как следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, инициатор поправок в закон «О противодействии коррупции» — сенатор Алексей Александров.
«В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует определение понятия „коррупционное правонарушение“. <…> Установлен только перечень преступлений коррупционной направленности, используемый в целях <…> полноты отражения <…> сведений о состоянии преступности», — говорится в пояснительной записке.
Автор законопроекта предлагает считать «коррупционным правонарушением» «деяние, обладающее признаками коррупции», за которое установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
Как писало «URA.RU», в июне на рассмотрении Госдумы был внесен проект закона, ужесточающего контроль за доходами экс-чиновников. Если законопроект будет принят, после увольнения с госслужбы чиновникам в течение трех лет предстоит сдавать декларации о своих доходах и доходах членов их семей.