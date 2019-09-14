Писатель Быков назвал Дудя «голосом поколения» и сравнил его с Зеленским

Дмитрий Быков считает, что Юрию Дудю следовало бы подумать о начале политической карьеры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Блогер и журналист Юрий Дудь имеет все шансы на то, чтобы начать политическую карьеру, однако повторить судьбу Владимира Зеленского и занять пост главы государства у него не получится. Такое мнение высказал российский писатель Дмитрий Быков.

«Очень много вопросов на тему, что я думаю о грядущей политической карьере Дудя, может ли он стать нашим Зеленским? Не может, по моим ощущениям, именно потому что в России существует очень сильное предубеждение против гуманитариев, артистов, журналистов, людей творческих профессий», — отметил литератор в эфире программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы».

Между тем, Быкову очень понравилась нашумевшая речь Дудя, в которой он призвал россиян говорить о «беспредел» в стране. «Я же был бы счастлив, если бы Дудь стал президентом, потому что мне представляется, что из всех, кто действует сегодня в публичном поле, он один излучает любопытство и доброжелательность, интерес к собеседнику. Мне очень понравилась его речь на награждении в „GQ“. <…> Он был бы, мне кажется, замечательным кандидатом в президенты, именно потому что он голос поколения», — подчеркнул писатель.

Ранее Дудь, получивший премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах и коррупции. Он также признался, что не понимает, «почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу».

Его выступление впоследствии прокомментировали в Кремле. Телеведущий Владимир Познер считает, что речь Дудя не является значимым событием (после этого журналист Олег Кашин заявил, что Познер попросту завидует своему более молодому коллеге).