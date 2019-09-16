Шнурову грозит арест за мат на концерте

На музыканта могут завести дело за мелкое хулиганство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может заплатить штраф за мат на концерте в Ростове-на-Дону. Ранее за использование ненормативной лексики на музыканта написали заявление в полицию.

«В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На музыканта могут завести дело за мелкое хулиганство (20.1 КоАП). Наказание предусматривает штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.

Как сообщало «URA.RU», чиновница Минкульта России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко пожаловалась в полицию на Сергея Шнурова. По ее словам, музыкант матерился в присутствии почти 46 тысяч человек.

Концерт в Ростове-на-Дону группа «Ленинград» провела в рамках своего последнего концертного тура. Как сообщает «Национальная служба новостей», Сергей Шнуров станет одним из наставников в восьмом сезоне шоу «Голос», премьера которого должна состояться осенью.