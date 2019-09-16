На Шнурова написали заявление в полицию

Выступление Сергея Шнурова в Ростове возмутило местную чиновницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

На лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова пожаловались в полицию за нецензурную лексику во время концерта в Ростове. Заявление на музыканта написала Александра Мирошниченко, чиновница Минкульта России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

«По словам заявителя, во время концерта группы „Ленинград“ в Ростове-на-Дону Шнуров матерился в присутствии 46 тысяч человек», — приводит РЕН ТВ данные заявления. Сотрудники полиции приняли жалобу Мирошниченко, Шнурову грозит административное наказание.

Группа «Ленинград» выступала в Ростове-на-Дону в рамках своего последнего концертного тура. О планах провести прощальные гастроли, как напоминает «Дни.ру», Шнуров сообщил в марте на своей странице в Instagram.