Счетная палата сообщила о возможном срыве нацпроектов

Нацпроекты могут не достигнуть целей из-за проблем госуправления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата изучила процесс реализации 12 национальных проектов и пришла к выводу, что, возможно, «национальные цели не будут достигнуты». Об этом сообщил аудитор органа контроля Дмитрий Зайцев, который указал на схожие недостатки всех проектов.

«Главный недостаток проектов — проблемы управления. Сегодняшние недостатки показателей по ним — результат неправильного менеджмента и нарушения системы проектного управления», — передают «Известия» слова аудитора. Специалист также отметил, что проведенный мониторинг показал, что ответственность и полномочия между организационными структурами и должностными лицами размыты.

Эксперты издания сходятся во мнении, что нацпроекты могут быть недостаточно эффективны из-за системы государственного управления. Специалисты считают, что необходимо скорректировать национальные цели и улучшить механизмы регулирования.

Как уточнил Зайцев, при изучении нацпроектов контрольный орган использовал методику стратегического аудита, который должен указать на вероятность негативных последствий еще на стадии реализации. Кабинет министров получит итоги аудита Счетной палаты в октябре.