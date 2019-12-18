В правительстве раскрыли детали приватизации «Почты России», РЖД и «Аэрофлота»

«Почта России» наполовину станет частной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Государство планирует снизить свое влияние на крупные российские компании, продав существенную долю акций инвесторам. На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова определились, от какой части акций намерено избавиться правительство в «Аэрофлоте», РЖД, «ДОМ.РФ», «Почты России» и Россельхозбанке.

Планируется, что в 2020—2022 годы будут отчуждены 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ». На 50% снизится доля государства в «Почте России» и Россельхозбанке, пишут «Известия».

В «Росагролизинге», ГЛОНАСС и «Росгеологии» правительство планирует продать треть ценных бумаг, снизив свое участие в госкомпаниях со 100% до 75% плюс одна акция. По схеме в два этапа будут проданы акции «Государственной транспортной лизинговой компании» (сначало участие государства снизимтся со 100% до 75%, а затем до 50% плюс одна акция). также будет происходить отчуждения акций «Российских ипподромов» и россетей (здесь доля снизится с 88% до 75% плюс одна акция).

В «Аэрофлоте» участие государства может снизиться на один процентный пункт, в аэропорту Шереметьево — на 15 процентных пункта. Полностью прекратить участие государство намерено в деятельности таких компаний. как Новороссийский морской торговый порт и «Продинторге».

В Минфине РФ ранее отмечали, что приватизация требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли государства в экономике.