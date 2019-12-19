Познер рассказал о системе допинга в советские времена на государственном уровне

Владимир Познер разоблачил советских спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортсмены применяли допинг в Советском Союзе. Об этом рассказал телеведущий Владимир Познер, отметив, что атлетам выдавали таблетки в рамках государственной программы.

Познер рассказал историю своего друга, который в 1982 году посетил базу гребцов, готовившихся к Олимпиаде. Его поразило. что после завтрака перед каждым спортсменом стоял стакан с водой и целая горсть таблеток. «Тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены выпили эти таблетки. Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа», — рассказал телеведущий в интервью «Аргументам и фактам».

Познер считает, что «наивно полагать». что в СССР спортсмены употребляли меньше допинга. Из-за допингового скандала исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, кроме того стране запретили принимать международные соревнования.

После решения международной организации министр спорта Павел Колобков заявил, что принимает правильные решения в борьбе с допингом. Как пишет RT, министр заявлял, что провел «огромную работу», которая получила «заслуженную оценку».

Между тем российская сборная по боксу отказалась принимать участие в Олимпийских играх 2020, если атлетам нельзя будет представлять Россию, напоминает агентство Nation News.