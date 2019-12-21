Ученые открыли новую пользу кофе

Кофеин помогает бороться с ожирением, выяснили специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские ученые выяснили, что кофе помогает в борьбе с ожирением. Согласно результатам их исследования, содержащийся в напитке кофеин сглаживает негативные последствия неправильного питания.

«Крысы, которые потребляли кофеин, извлеченный из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жировой ткани, чем крысы, которые употребляли чай без кофеина», — говорится в опубликованном на сайте Университета Иллинойса. Ученые отмечают, что крысы потребляли кофеин в количестве равном четырем чашкам кофе для человека.

Авторы исследования утверждают, что такого же результата можно добиться, заменив мате обычным кофе. По их мнению, результаты работы окажутся полезными для борьбы с лишним весом.

Ранее группа ученых из Бразилии, Франции, США и Германии выяснила, что кофе по утрам помогает бороться с когнитивными нарушениями, которые вызваны старением. Ученые провели опыт на мышах и выяснили, что кофеин блокирует А2А-рецептор, который влияет на ухудшение памяти. Благодаря кофеину мозг подопытных мышей вернулся к нормальной работе.