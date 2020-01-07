В США восхитились российским охотником за самолетами-невидимками НАТО

Российская радиолокационная система (РЛС) «Струна-1» может стать серьезной угрозой для самолетов-невидимок НАТО. По оценкам американского журнала The National Interest, данная версия РЛС имеет существенные отличия от систем-предшественников.
Как пишет The National Interest, система «Струна-1» является бистатическим радаром. Это значит, что приемник и передатчик РЛС находятся в двух разных местах. Это позволит российской РЛС эффективно противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой. РЛС может включать в себя до 10 пар башен с приемниками и передатчиками, находящимися на расстоянии 50 км друг от друга (периметр системы составляет 500 км).
Американское издание уточняет, что «Струна-1» эффективна против крылатых ракет, дельтапланов, также самолетов, проходящих на низкой высоте. «Ударные самолеты со скрытыми функциями особенно уязвимы для данной разработки, поскольку должны действовать именно в зоне охвата РЛС», — пишет The National Interest.
Ранее «Пятый канал» рассказал о планах Пентагона по развитию ядерной триады до конца XXI. По мнению военного эксперта Владимира Козина, на место подводных лодок с баллистическими ракетами придут субмарины проекта 826 «Колумбия». Межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-III» заменит разработка, более известная под индексом GLSD (ракета «Стратегического сдерживания наземного базирования»). Кроме того, на вооружении у американских военных появятся новый тяжелый стратегический бомбардировщик.