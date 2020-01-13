Экс-президент Польши раскритиковал антироссийскую политику своей страны

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал нынешнее руководство страны за решение не приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Такое решение экс-глава Польши связал с отказом президента Анджея Дуды ехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста. Об этом Валенса рассказал в интервью Onet, передает РИА «Новости».
Анджею Дуде не следовало лететь в Израиль после решения не приглашать Путина на мероприятия в Польше, считает Валенса. «Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле», — приводит издание слова Валенсы.
Владимира Путина должны были пригласить в Польшу и отметить, что именно Красная Армия освободила Освенцим, считает экс-лидер Польши. Валенса напоминает, что историческую правду нельзя изменить, и называет несерьезным решение польского правительства писать свою историю. Валенса также верит, что Польша и Россия могут вести нормальный диалог.
Памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима пройдут в Польше 27 января. Ранее польские власти высказывались о намерении пригласить Владимира Путина. Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Израиле 22—23 января в мемориале «Яд Вашем». По данным СМИ, лидер Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль из-за приглашения туда Владимира Путина.
Ранее СМИ писали, что Польша намеренно пытается скрыть невыгодные ей исторические факты. Так, агентство Nation News приводило слова политолога Павла Данилина, которые отмечал, что Польша пытается прятать свои «исторические скелеты в шкафу».