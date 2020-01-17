МВД назвало ошибки полицейских в деле россиянки, которой ревнивый муж отрубил руки

Маргарита Грачева обращалась в полицию еще до того, как муж отрубил ей кисти рук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны ошибки полицейских, рассматривавших заявление Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки. Данная информация содержится в приложении к ответу правительства РФ, направленного в ЕСПЧ после обращения в Страсбург четырех женщин с жалобами на российские власти, не способные защитить их от домашнего насилия. Содержание документов опубликовал « Коммерсант ».

В приложении приводится заключение ГУ МВД по Московской области, куда после трагедии обратилась Грачева, пожаловавшись на бездействие сотрудников полиции Серпухова. Там сообщается, что девушка обращалась в полицию за месяц до того, как муж отрубил ей кисти рук в лесу. Тогда он также отвез ее в лесополосу и угрожал расправой, применял к ней физическое насилие, но все обошлось. После этого 11 ноября 2017 года в полицию обратилась мать Грачевой. «Помощник дежурного составил рапорт об обнаружении признаков преступления, однако не отразил в нем факты побоев и угрозы ножом», — приводит издание выдержку из заключения ведомства.

После этого полицейский опросил саму потерпевшую и принял ее заявление, но не проконтролировал наличие в документе факта нанесения побоев. Проверка дела также не была обеспечена. 7 декабря с опозданием на 16 суток полицейские составили ходатайство о продлении срока проверки заявления, а на следующий день отказали в возбуждении уголовного дела. 11 декабря муж Грачевой обратился в полицию с признанием, что вывез супругу в лес и отрубил ей руки, напоминает портал «Дни.ру».

Уточняется, что тогда сотрудники полиции могли рассматривать произошедшее как похищение человека, что позволило бы задержать подозреваемого. Но проверка проводилась по угрозе убийством, поэтому задержать его было нельзя. В результате супруга Грачевой приговорили к 14 годам колонии строгого режима, обязав выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».