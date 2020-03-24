23 марта 2020

Что может пригодиться для борьбы с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В современных условиях необходимо повышать качество профилактикиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Программы по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями можно использовать для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

«Пример COVID-19 свидетельствует о том, насколько уязвимыми могут оказаться люди с заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой. К 2030 году мировое сообщество обязалось ликвидировать туберкулез», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Гебрейесус отметил, что в современных условиях необходимо повышать качество профилактики.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что во время пандемии вируса COVID-19 нельзя забывать о борьбе с уже давно существующими заболеваниями. По данным организации, сейчас туберкулезной бактерией инфицирована четверть населения Земли. Эти люди имеют повышенный риск заболеть туберкулезом, но терапия уменьшает риск заболеть и сокращает риск передачи инфекции другим.

Ранее глава ВОЗ заявил, что число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. По словам Гебрейесуса, это говорит об ускорении пандемии, передает «Национальная служба новостей». Также он рассказал, что победить эпидемию могут только самоизоляция и социальное дистанцирование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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