На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Еще один человек заразился после контакта с погибшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Кубе скончался россиянин, зараженный коронавирусной инфекцией. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в минздраве карибского государства.

«45-летнего мужчину привезли в больницу в критически-стабильном состоянии, он страдал сахарным диабетом, был на искусственной вентиляции легких», — приводит цитату ведомства агентство РИА «Новости». Смерть пациента зафиксирована утром 26 марта.

Коронавирусную инфекцию медики также диагностировали у контактировавшей с погибшим россиянки. Известно, что ей 48 лет. На данный момент состояние женщины удовлетворительное, она находится в изоляции. Всего на Кубе вирус подтвержден у 67 человек.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. На данный момент в России зафиксировано 844 случая заражения. За сутки выявлено 182 новых случая. Всего в мире уже более 500 тысяч зараженных, более 22 тысячи погибших и 113 тысяч выздоровевших.