«Единая Россия» предложила продлить срок рецептов на лекарства из-за самоизоляции

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Рецепты на лекарства хотят продлять автоматическиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Хроническим больным могут автоматически продлевать рецепты на лекарства в течение минимум трех месяцев. С таким предложением выступил член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, депутат от «Единой России» Борис Менделевич.

Депутат направил письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность автоматического продления рецептов, либо предпринять иные меры по обеспечению хронических больных лекарствами, сообщается на сайте «Единой России». «В случае уже имеющейся возможности автоматического продления срока действия рецепта в рамках действующего законодательства, прошу проинформировать об этом население и медицинские организации», — говорится в письме.

По словам Мурашко, к нему обращаются пожилые россияне, которым, как хроническим больным, необходимы лекарства, однако у них возникают проблемы с получением новых рецептов. Это связано в том числе и с введенным режимом самоизоляции.

Ранее стало известно, что по итогам февраля выручка аптек выросла на 20%. Также правительство РФ заявило, что с 27 марта в России можно будет дистанционно купить лекарства, которые отпускаются без рецепта врача, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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