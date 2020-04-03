02 апреля 2020

Совет Федерации придумал антикризисный план в условиях пандемии коронавируса

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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , совет федерации
В Совфеде придумали, где взять деньги на поддержку промышленностиФото: Антон Белицкий
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Коронавирус COVID-19

Совет Федерации озвучил свой антикризисный план на фоне распространения коронавируса. В нем речь идет о субсидировании зарплат и поддержке промышленности.

«Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов выступил за то, чтобы обязать институты развития распределить свободные ресурсы на поддержку экономики. В частности, госфонды должны просубсидировать зарплату и списать долги регионов перед федеральным бюджетом», — пишут «Известия».

Более того, сенатор составил список организаций, которые в состоянии поддержать различные отрасли промышленности. Речь идет о ВЭБ.РФ, Роснано, Российской венчурной компании, Дом.РФ, Фонде развития промышленности, Корпорации МСП, «Сколково» и еще о порядка 200 региональных структур. По мнению Кутепова, в качестве поддержки можно рассматривать выдачу денег на безвозвратной основе, о снижении порогов для инвестиций в проекты, а также о либерализации условий для потенциальных участников.

Еще в комитете верхней палаты по экономической политике уверены, что властям нужно расширить перечень приоритетных отраслей, которые могут претендовать на субсидии по процентным ставкам кредитов. В перечень необходимо включить добычу металлов, угля и других полезных ископаемых.

Ранее, как напоминает RT, Совет Федерации на внеочередном заседании 2 апреля одобрил о введении кредитных каникул для бизнесменов и граждан, пострадавших от коронавируса. Теперь при необходимости они смогут получить отсрочку для погашения основного долга и уплаты процентов по займам.

В России зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 981 221 случаев заражения, 51 335 пациентов скончались, 208 630 выздоровели.

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