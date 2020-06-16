16 июня 2020

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Защититься от коронавируса Владимиру Путину помог уникальный туннель Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для защиты от коронавируса в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установлен дезинфекционный туннель. Как сообщили журналисты кремлевского пула, разработкой туннеля занималась пензенская компания.

«Каждый проходящий через туннель оказывается в „мелкодисперсном водном тумане“, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором», — пишет РИА «Новости».

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19, напоминает радио Sputnik. Из-за ситуации с коронавирусом Путин работал в дистанционном режиме и проводил совещания в удаленно из своей резиденции в Ново-Огарево. С конца мая президент начал постепенно отказываться от формата дистанционных совещаний.

На сегодняшний день в России выявлено уже более 545 тысяч заболевших коронавирусом. По мнению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, полностью снять все ограничения, введенные из-за коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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