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На сегодняшний день в России выявлено уже более 545 тысяч заболевших коронавирусом. По мнению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, полностью снять все ограничения, введенные из-за коронавируса, можно будет только в феврале 2021 года, пишет RT .

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19, напоминает радио Sputnik . Из-за ситуации с коронавирусом Путин работал в дистанционном режиме и проводил совещания в удаленно из своей резиденции в Ново-Огарево. С конца мая президент начал постепенно отказываться от формата дистанционных совещаний.

«Каждый проходящий через туннель оказывается в „мелкодисперсном водном тумане“, который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором», — пишет РИА «Новости».

Для защиты от коронавируса в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево установлен дезинфекционный туннель. Как сообщили журналисты кремлевского пула, разработкой туннеля занималась пензенская компания.

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