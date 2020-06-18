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Видео, где Киркоров предстал в образе десантника-гея, было опубликовано в его Instagram. Ролик был сделан для юмористического скетч-шоу канала СТС. Ранее Киркоров признался в том, что не боится заявлений представителей ВДВ, которые начали угрожать ему после пародии на десантника-гея. По его словам, обидеться на видео могли только люди без чувства юмора.

Он предположил, что певец, видимо, не понимает, что «тельняшка и берет — это сакральные символы». Кроме того, сенатор поддержал бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, посоветовавшему артисту извиниться и убрать пасквиль из социальных сетей.

«Он играет с огнем. При этом его никто никогда не унижал как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань. Это недопустимо», — сказал сенатор в интервью телеканалу « 360 ».

Певец Филипп Киркоров, который предстал в образе десантника-гея, бросил явный вызов представителям ВДВ. Такое мнение журналистам выразил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич.

Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань, сказал Франц Клинцевич Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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