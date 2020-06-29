Внутри горящего здания в Москве остается женщина. Она просит о помощи. ВИДЕО

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На месте событий работают пожарные (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В доме на северо-востоке Москвы, где ранее произошел взрыв и начался пожар, могут оставаться люди. Очевидцы сообщают, что на пятом этаже здания находится женщина, которая не может выбраться и просит спасти ее.

На кадрах с места событий, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, что пожар еще продолжается. Клубы дыма охватили квартиры с третьего по пятый этаж, слышны крики, которые предположительно доносятся из дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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