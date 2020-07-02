Миронов предложил провести досрочные выборы в Госдуму

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Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что для реализации поправок к Конституции, если они будут приняты, потребуется принятие 80-90 новых законов . По данным экзитполов , проведенных ВЦИОМ, за проголосовали 71,2% россиян, против — 28,3%. Явка составила 64,99%.

По словам политика, началом разворота государства лицом к человеку была отставка правительства в январе этого года. Продолжением этого процесса стало голосование по поправкам. «Ну и логично тогда — давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом», — приводит РИА «Новости» слова Миронова.

Логичным шагом после принятия поправок к Конституции было бы проведение досрочных выборов в Госдуму. Это завершило бы процесс «разворота государства в сторону человека». Такое мнение озвучил глава лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Досрочные выборы в Госдуму стали бы логичным завершением избирательной кампании, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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