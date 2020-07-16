Чиновник проехал самые сложные участки в городе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с наводнением в столице региона, которое произошло из-за сильного ливня. Самые сложные участки в городе он посетил вместе с мэром Русланом Болотовым и сотрудниками МЧС.

«Проехал по Карла Либкнехта, где МЧС и добровольцы спасают подстанцию, по другим улицам города. Пообщался с жителями частного сектора на улице Канской, который также заливает водой», — приводит слова губернатора «Ридус».

Также под руководством Кобзева успешно реализуется проект по восстановлению города Тулун после наводнения в 2019 году. Как рассказал в беседе с URA.RU директор по политическом анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, за полгода на посту губернатора Кобзев сделал для этого гораздо больше, чем его предшественник Сергей Левченко.

«Эксперты говорили, что назначение Кобзева — это, прежде всего, преодоление ситуации по Тулуну. Он стал исправлять ошибки прежнего руководства. Позиция Кобзева: люди важнее денег. Он привлекает максимальный ресурс для восстановления Тулуна, действует эффективно с федеральным центром, решает проблемы людей, населенных пунктов», — оценил работу Кобзева политолог.

Собеседник URA.RU считает, что первой ошибкой прежнего губернатора Сергея Левченко было то, что он явился на место катастрофы спустя неделю — в день трагедии он отмечал день рождения лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Левченко появился на месте катастрофы больше чем через неделю. Причем в новом мундире — выглядело это странно. Позднее появление, на мой взгляд, повлияло на то, что произошло дальше. Не были приняты решения по компенсации [пострадавшим жителям региона], преодолению ситуации. Рационально сложно объяснить, почему Левченко выбрал такую странную стратегию: справиться с ситуацией в Тулуне своими ресурсами», — считает Потуремский. По его словам, итогом такого затягивания ситуации стал уход Левченко с поста губернатора 11 декабря 2019 года.

Политолог подчеркнул, что одной из самых высоких оценок работы врио губернатора стал недавний визит зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина в регион. Тогда он отметил, что команда Кобзева за короткий срок сделала невозможное — построила в Тулуне школу на 1275 мест мирового уровня, добилась выплат из резервного фонда правительства через Минстрой в размере 1,3 миллиарда рублей на расселение домов, которые не попали в зону прошлогоднего затопления, но пострадали от грунтовых вод. Также глава региона ускорил восстановление пострадавших районов, усилил контроль строительства домов и обеспечил гарантии скорейшего получения жилья пострадавшими.

Из-за наводнения в Иркутске в июле 2020 года пострадали дома на улицах Верхняя Набережная, Карла Либкнехта и Мельничная. Десять жильцов, в том числе двоих детей, эвакуировали в пункты временного размещения.

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