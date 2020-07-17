Студентам вузов хотят увеличить стипендию до уровня МРОТ

Студентам российских вузов могут увеличить стипендию до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующую возможность прорабатывает Минобрнауки РФ.
«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — цитирует министерство ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что для этого потребуется существенного увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Ранее, 1 января 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. Минимальная зарплата в этом году составляет 12 тысяч 130 рублей. За повышение стипендий до уровня зарплат раньше выступали авторы аналитического доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее». Они считают, что стипендии аспирантов должны быть еще выше — на уровне средней зарплаты по региону.
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