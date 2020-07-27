Экс-замминистра науки обвинили в особо крупном мошенничестве

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Мера пресечения по делу Марины Лукашевич и Михаила Попова. Москва, лукашевич марина
Марина Лукашевич арестована до 16 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему заместителю Минобрнауки РФ Марине Лукашевич и экс-начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову. Об этом рассказал адвокат Попова Виталий Басов.

«Моему подзащитному и Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует Басова ТАСС. Он подчеркнул, что оба подозреваемых вину не признают.

В начале июля Лукашевич и Попова задержали по подозрению в мошенничестве. В результате махинаций из бюджета было похищено около 40 миллионов рублей, напоминает сайт VSE42.RU. По данным следствия, Лукашевич, занимая должность гендиректора «Центра развития науки», вместе с сотрудником Минобрнауки Поповым похищала бюджетные деньги. Она была арестована до 16 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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