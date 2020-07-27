Экс-замминистра науки обвинили в особо крупном мошенничестве

Марина Лукашевич арестована до 16 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему заместителю Минобрнауки РФ Марине Лукашевич и экс-начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову. Об этом рассказал адвокат Попова Виталий Басов.

«Моему подзащитному и Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — цитирует Басова ТАСС. Он подчеркнул, что оба подозреваемых вину не признают.

В начале июля Лукашевич и Попова задержали по подозрению в мошенничестве. В результате махинаций из бюджета было похищено около 40 миллионов рублей, напоминает сайт VSE42.RU. По данным следствия, Лукашевич, занимая должность гендиректора «Центра развития науки», вместе с сотрудником Минобрнауки Поповым похищала бюджетные деньги. Она была арестована до 16 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности, пишет RT.