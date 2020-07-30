29 июля 2020

Семья Фургала собирает средства на услуги адвокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва
У семьи Сергея Фургала нет денег на оплату юридических услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Семья арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начала сбор средств на оплату услуг адвокатов. Об этом сообщили в краевом отделении фракции ЛДПР.

«Была нанята адвокатская коллегия для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов», — сказала сестра Фургала Галина во время своего видеообращения, опубликованного в официальном аккаунте партии. По ее словам, от изначальной идеи создания фонда помощи арестованному брату они отказались, так как на это ушло бы много времени.

Галина добавила, что сейчас у семьи Фургала нет денег на оплату юридических услуг. По всем поступившим на счет денежным средствам она обещает отчитываться ежемесячно.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. 10 июля суд санкционировал его арест. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с занимаемой должности в связи с утратой доверия, передает «Национальная служба новостей».

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Сестра экс-губернатора Хабаровского края выступила с просьбои? о перечислении денег на оплату услуг адвокатов. «Мы решили создать фонд помощи. Но на его создание могло уи?ти до 4 месяцев. Мы приняли другое решение, наняли адвокатов. Деньги будут поступать на оплату адвокатов», — говорит Галина Ивановна. Обстоятельства сложились так, что в данныи? момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы. Средства можно перечислять на расчетныи? счет. В назначении платежа нужно указывать «Пожертвование». Реквизиты расчетного счета: Организация: КАХК «Дом права» ИНН: 2721213986 КПП: 272101001 ОГРН/ОГРНИП 1152700000045 Счет: 40703810070000001399 БИК: 040813608 Дальневосточныи? банк ПАО Сбербанк К/С 30101810600000000608 Назначение платежа «Пожертвование»

Публикация от ЛДПР в Хабаровском крае (@ldpr27)

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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