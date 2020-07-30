Семья Фургала собирает средства на услуги адвокатов

У семьи Сергея Фургала нет денег на оплату юридических услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Семья арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начала сбор средств на оплату услуг адвокатов. Об этом сообщили в краевом отделении фракции ЛДПР.

«Была нанята адвокатская коллегия для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов», — сказала сестра Фургала Галина во время своего видеообращения, опубликованного в официальном аккаунте партии. По ее словам, от изначальной идеи создания фонда помощи арестованному брату они отказались, так как на это ушло бы много времени.

Галина добавила, что сейчас у семьи Фургала нет денег на оплату юридических услуг. По всем поступившим на счет денежным средствам она обещает отчитываться ежемесячно.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. 10 июля суд санкционировал его арест. 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с занимаемой должности в связи с утратой доверия, передает «Национальная служба новостей».

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