Водитель, уснувший за рулем скончался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сети появились кадры с места аварии с микроавтобусом в Крыму. На месте ДТП образовалась большая пробка.

На опубликованных кадрах видно, что микроавтобус встал на передние колеса, а часть кузова находится под грузовиком. Одну полосу движения пришлось перекрыть. Также на видеозаписи заметно, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов и пожарно-спасательной службы. Автомобили движутся по трассе очень медленно.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб, передает телеканал 360. У него не было документов на перевозку пассажиров, сообщает РИА «Новости». Личность трех погибших в ДТП уже установили. Ими оказались туристы.

Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся в сторону Симферополя, врезался в «КамАЗ» с прицепом. В салоне находились 15 пассажиров. Восемь из них погибли. По данным СМИ, водитель микроавтобуса был трезв, но мало спал и мог уснуть за рулем.

Кабина микроавтобуса оказалась внутри прицепа грузовика Фото: РИА «Новости»

На месте работают сотрудники правоохранительных органов Фото: РИА «Новости»

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