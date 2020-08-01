Особенно вредным, по его словам, является ночной храп с апноэ, рассказал Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Храп может быть опасен в некоторых случаях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Особенно вредным, как отметил врач, является ночной храп с апноэ. В таком случае у человека расслабляется мягкое небо и на секунду перекрывает вход в дыхательные пути. В результате чего человек не может нормально вдохнуть. «Такое может повторяться до нескольких сотен раз за ночь», — отметил теледоктор. Он уточнил, что если храп сопровождается апноэ, то это настоящая болезнь, которая может спровоцировать ещё более тяжелые патологии. Это может быть ожирение, диабет, гипертония и импотенция.

Единственным действенным средством для лечения апноэ является аппарат ИВЛ СИПАП. С помощью него в дыхательные пути через носовую маску поступает постоянный поток воздуха под определенным давлением. Это не дает дыхательным путям смыкаться и блокировать поступление воздуха, рассказал Мясников.

Ранее сообщалось, что люди, храпящие во сне, обычно сталкиваются с задержкой дыхания во время отдыха до 10 секунд. Именно это наносит вред здоровью, рассказал российский врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

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