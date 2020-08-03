Доктор Мясников дал четыре совета, как выжить, помогая другим

Прежде чем бросаться на помощь к кому-либо, необходимо оценить ситуацию и свои возможности, а также привлечь к происшествию других людей. Этим и другими советами поделился врач и телеведущий Александр Мясников.
Мясников напомнил об инциденте в Барнауле, где мужчина попытался разнять дерущихся, но в итоге получил удар в голову, от которого скончался. «Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на „ровном месте“ тоже не вариант!», — написал врач в своем telegram-канале.
Во избежание подобных происшествий Мясников дал четыре совета о том, как следует оказывать помощь кому-либо. В первую очередь медик советует оценить ситуацию: понять, с какой стороны будет правильнее подойти к загоревшейся машине или к проруби, или проанализировать, сколько человек участвует в драке. «Это поможет вам правильно начать действовать и не стать просто еще одной жертвой в текущей ситуации», — уверен он.
Начинать вмешательство в чью-либо драку Мясников советует с громкого крика для привлечения внимания. Затем следует крепко схватить наиболее активного участника драки и увлечь его на землю. При этом не следует подходить к участникам драки с палкой или каким-либо других предметом — в таком случае помощь могут воспринять как угрозу и опасность.
На месте аварии медик советует не стараться «оживить» человека своими силами: достаточно вытащить пострадавшего из зоны опасности и остановить кровотечение, поскольку остальные действия могут только навредить. Затем необходимо дождаться сотрудников скорой помощи и постараться привлечь к своим действиям других людей.
Ранее Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека. По словам медика, в норме должны быть артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и обхват талии, пишет «Национальная служба новостей».
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