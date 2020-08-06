Лукашенко назвал условия для выдачи задержанных россиян Украине

Пока российских боевиков Украине никто не выдает, объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Глава Белоруссии назвал одно условие для выдачи россиян.
«Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей. Что этот убил этого, что стреляли и так далее», — говорит Лукашенко.
Гордон уверен, что среди задержанных россиян есть люди, причастные к преступлениям против Украины. Журналист заявлял, что Лукашенко обещал дать «зеленый свет» для экстрадиции российских военных на Украину. Также белорусский президент подчеркнул, что на месте Киева он бы воевал за Крым, пишет агентство Nation news.
В конце июля под Минском задержали более 30 российских боевиков из ЧВК «Вагнер». После этого отношения России и Белоруссии заметно накалились. Минск считает, что военные прибыли в страну, чтобы раскачать обстановку перед выборами.
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