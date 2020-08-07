Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Прививки нельзя будет делать тем, кто страдает аллергией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Воздержаться от прививки против коронавируса придется аллергикам и гражданам, которые плохо себя чувствуют, заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Остальные россияне смогут беспрепятственно вакцинироваться, уточнил профессор.

«Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен сказать об этом», — объяснил Альтшетйн в интервью «Говорит Москва». Профессор уточнил, что, вероятнее всего, аллергикам придется совсем отказаться от прививки.

В остальном противопоказаний нет, говорит ученый. Вакцина разрешена даже для пожилых граждан, но только если у них хорошее самочувствие, заверил Альтштейн. Российская вакцина пройдет регистрацию до 12 августа. Минздрав РФ уже объяснял, что заразиться COVID-19 от вакцины невозможно, пишет агентство Nation news. Однако есть вероятность, что препарат еще придется изменить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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