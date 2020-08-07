В индийском городе Кожикоде при жесткой посадке пассажирский самолет авиакомпании Air India Express. На борту воздушного судна находились 174 человека, есть погибшие.
Как сообщает издание Hindustan Times, Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. «Число погибших при жёсткой посадке самолёта в Индии возросло до 16, более 120 человек пострадали. <…>. все пассажиры, кроме одного, эвакуированы из самолёта», — пишет RT со ссылкой на представителя парламента штата Кералы Мохамед Башир.
Позже выяснилось, что россиян на борту самолета не было. На место аварии были направлены кареты скорой помощи и спасатели, которые сейчас обливают корпус самолета водой. Судя по опубликованным в социальных сетях снимках и видео, передняя часть самолета разрушена.
BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala— News_Executive (@News_Executive) August 7, 2020
(Pictures from local social media) pic.twitter.com/atDXUSwtPJ
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