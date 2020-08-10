В Минске освободили задержанных на протестах журналистов из РФ

Из центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома освобожден военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.
«Освобожден журналист Семен Пегов», — сказал посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме этого, отпущены на свободу российские журналисты из Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. По информации Мезенцева, россияне смогут вернуться домой уже завтра.
Ранее сообщалось, что все журналисты были задержаны во время протестов в Белоруссии.При этом судя по имеющемуся в сети видео, Пегов был без сознания. На кадрах видно, как белорусский правоохранитель «задерживает» корреспондента, волоча его по земле. Последний даже не двигается. С просьбой немедленно отпустить Пегова выступила и главред RT Маргарита Симоньян. Журналистка подчеркнула, что коллеги прямо сейчас хотят узнать, где находится военкор и в каком он состоянии.
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