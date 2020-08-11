Число новых зараженных коронавирусом в России стремительно падает

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В России обнаружили менее 5 тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 4 945 человек. 10 августа было обнаружено 5 118 зараженных. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«В России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Из больниц за последние сутки выписали 6 494 пациентов. Жертвами вируса стали еще 130 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 694 человека. На втором месте по заболеваемости находится Свердловская область (+168). Третью строчку занимает Санкт-Петербург со 157 новыми зараженными.

В других регионах УрФО наблюдается следующая статистика: в ХМАО выявили 108 человек с коронавирусом, в ЯНАО (+92), в Челябинской области (+85). Также COVID-19 выявили у 71 пациента в Тюменской области, в Пермском крае (+65). Меньше всего новых зараженных в Курганской области (+16).

С начала пандемии в России зафиксировано 897 599 случаев заражения коронавирусом. Из них жертвами инфекции стал 15 131 человек, победить вирус удалось 703 175 инфицированным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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