Безработным иностранцам предложили помощь в российском регионе

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Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, разнорабочие, гастарбайтеры, рабочие
В разгар пандемии многие мигранты потеряли работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти тысячи иностранным гражданам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, предложили вакансии в Подмосковье. На такой шаг пошли в Едином миграционном центре Московской области.

«С 16 апреля по девятое июня вакансии были предложены 887 иностранным гражданам», — цитирует зампреда правительства Московской области Романа Каратаева портал «Подмосковье сегодня». В Главном управлении региональной безопасности Московской области добавили, что благодаря этой мере в регионе удалось избежать массовой безработицы среди мигрантов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах. В противном случае это грозит серьезными ограничениями в росте экономики. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал усложнение процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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