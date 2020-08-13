Безработным иностранцам предложили помощь в российском регионе

Почти тысячи иностранным гражданам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса, предложили вакансии в Подмосковье. На такой шаг пошли в Едином миграционном центре Московской области.
«С 16 апреля по девятое июня вакансии были предложены 887 иностранным гражданам», — цитирует зампреда правительства Московской области Романа Каратаева портал «Подмосковье сегодня». В Главном управлении региональной безопасности Московской области добавили, что благодаря этой мере в регионе удалось избежать массовой безработицы среди мигрантов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах. В противном случае это грозит серьезными ограничениями в росте экономики. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал усложнение процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов.
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