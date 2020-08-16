В социальных сетях скептически отнеслись к заявлению о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже через месяц. Интернет-пользователи считают, что добровольно принять препарат — это самоубийство.
О том, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется осенью сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот после контрольного исследования. Гинцбург добавил, что это исследование начнется через 7-10 дней. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Скепсис из-за границы в адрес российского препарата вызван конкуренцией на рынке и лучшими потребительскими свойствами вакцины, приводит
Услышал новость, что массовая вакцинация от СOVID-19 в РФ начнется примерно через месяц — директор центра Гамалеи Гинцбург. Даже интересно кто захочет самоубиться— voo0ne (@proks88) August 16, 2020
Некоторые пользователи не понимают, добровольной или принудительной будет массовая вакцинация от COVID-19. И даже находят параллели между этой процедурой и митингами в Белоруссии.
Вакцинация будет принудительной, или что? Будут увольнять, если сотрудник откажется вколоть себе неведомую херь? Я просто не понимаю. Или правительство РФ еще не научено горьким опытом белорусских протестов? Крайне странное заявление ввиду последних новостей.— ~Nielsen ~ (@maeve_aquarius) August 16, 2020
Есть и достаточно лаконичные реакции.
"Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц."— БесПутин (иностранный агент)?? (@put_in_vor) August 16, 2020
Бегите!!!!
Массовая вакцинация от коронавируса — это испытания препарата, считают в социальных сетях.
То есть массовая вакцинация-это испытания, ну ок....— Евгения (@Valkiriya09) August 16, 2020
Ранее стало известно, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Среди общих проявлений — недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.
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