Пользователи интернета призывают бежать от вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В социальных сетях скептически отнеслись к заявлению о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже через месяц. Интернет-пользователи считают, что добровольно принять препарат — это самоубийство.

О том, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется осенью сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот после контрольного исследования. Гинцбург добавил, что это исследование начнется через 7-10 дней. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Скепсис из-за границы в адрес российского препарата вызван конкуренцией на рынке и лучшими потребительскими свойствами вакцины, приводит RNS слова Гинцбурга. Однако и в соцсетях люди обрушились с критикой на препарат.

Услышал новость, что массовая вакцинация от СOVID-19 в РФ начнется примерно через месяц — директор центра Гамалеи Гинцбург. Даже интересно кто захочет самоубиться — voo0ne (@proks88) August 16, 2020

Некоторые пользователи не понимают, добровольной или принудительной будет массовая вакцинация от COVID-19. И даже находят параллели между этой процедурой и митингами в Белоруссии.

Вакцинация будет принудительной, или что? Будут увольнять, если сотрудник откажется вколоть себе неведомую херь? Я просто не понимаю. Или правительство РФ еще не научено горьким опытом белорусских протестов? Крайне странное заявление ввиду последних новостей. — ~Nielsen ~ (@maeve_aquarius) August 16, 2020

Есть и достаточно лаконичные реакции.

"Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц."



Бегите!!!! — БесПутин (иностранный агент)?? (@put_in_vor) August 16, 2020

Массовая вакцинация от коронавируса — это испытания препарата, считают в социальных сетях.

То есть массовая вакцинация-это испытания, ну ок.... — Евгения (@Valkiriya09) August 16, 2020

Ранее стало известно, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Среди общих проявлений — недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.

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