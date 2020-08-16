В соцсетях опасаются массовой вакцинации от коронавируса. «Кто захочет самоубиться?»

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Пользователи интернета призывают бежать от вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В социальных сетях скептически отнеслись к заявлению о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже через месяц. Интернет-пользователи считают, что добровольно принять препарат — это самоубийство.

О том, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется осенью сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот после контрольного исследования. Гинцбург добавил, что это исследование начнется через 7-10 дней. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Скепсис из-за границы в адрес российского препарата вызван конкуренцией на рынке и лучшими потребительскими свойствами вакцины, приводит RNS слова Гинцбурга. Однако и в соцсетях люди обрушились с критикой на препарат.

Некоторые пользователи не понимают, добровольной или принудительной будет массовая вакцинация от COVID-19. И даже находят параллели между этой процедурой и митингами в Белоруссии.

Есть и достаточно лаконичные реакции.

Массовая вакцинация от коронавируса — это испытания препарата, считают в социальных сетях.

Ранее стало известно, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Среди общих проявлений — недомогание, повышение температуры, потеря аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, пирексия, астения и ринорея.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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